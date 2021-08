Mlade slovenske košarkarice so se prebile na SP

Ljubljana, 14. avgusta - Slovenska ženska košarkarska reprezentanca do 16 let je na Fiba evropskem prvenstvu v obliki challengerja v portugalskem mestu Matosinhos predčasno osvojila prvo mesto in se s tem uvrstila na svetovno prvenstvo do 17 let, ki bo prihodnje leto. Na četrti tekmi tekmovanja so Slovenke nadigrale Portugalsko in zmagale z rezultatom 72:53.