Newyorške borze končale v zelenem, S&P 500 in Dow Jones četrti dan zapored rekordno

New York, 13. avgusta - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem, S&P 500 in Dow Jones sta že četrti dan zapored zaključila z rekordi. A vlagatelji ostajajo previdni, saj je poročilo Univerze Michigan pokazalo, da je indeks razpoloženja ameriških potrošnikov padel na najnižjo raven v zadnjem desetletju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.