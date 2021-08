Ministrstvo za šolstvo objavilo razpis za sofinanciranje šolskih tekmovanj

Ljubljana, 15. avgusta - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo javni razpis za sofinanciranje selekcijskih in interesnih šolskih tekmovanj v prihodnjih treh šolskih letih. Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev znaša do največ 870.000 evrov. Rok za oddajo vlog je 7. september.