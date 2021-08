V Komendi pripravili sprejem za svojega kolesarskega junaka Tadeja Pogačarja

Komenda, 13. avgusta - V Komendi so nocoj s slavnostnim sprejemom počastili zmagovalca dirke po Franciji in nosilca bronastega olimpijskega odličja Tadeja Pogačarja. Dvaindvajsetletni kolesar se je v domači kraj vrnil po ponovnem zmagoslavju v Parizu in velikem uspehu v Tokiu. Poleg domačinov so ga pozdravili tudi športni navdušenci od drugod.