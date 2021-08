Slovenci odlični v kvalifikacijah EP v spustu na divjih vodah

Leon, 13. avgusta - Slovenski tekmovalci so se v kvalifikacijah sprinta na evropskem prvenstvu v spustu na divjih vodah v španskem Saberu zelo izkazali. Nejc Žnidarčič, Anže Urankar in Simon Oven med posamezniki ter Ana Šteblaj med posameznicami so si sobotni finale zagotovili že s prvim nastopom. Po drugi vožnji sta do finala prišla še Tim Novak in Nika Ozimc.