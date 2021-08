Razmere na slovenskih cestah ob 19. uri

Na primorski avtocesti je med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas. Nastaja zastoj.

Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je nastal zastoj v dolžini 8 kilometrov. Zaradi zastoja je uvoz Jesenice vzhod, Lipce proti Avstriji zaprt. Voznikom, namenjenim proti Kranjski Gori, se priporoča izvoz Jesenice vzhod, Lipce.

Na primorski avtocesti med priključkoma Logatec in Brezovica proti Ljubljani je upočasnjen promet, potovalni čas se podaljša za približno 15 - 20 minut.

Zaradi nadzora potnikov na avstrijski strani in zastojev občasno zapirajo predor Ljubelj proti Avstriji.

Na mejnem prehodu Gruškovje je z osebnim vozilom pri vstopu v državo čakalna doba več kot 6 ur, pri izstopu iz države pa do pol ure.

Na mejnem prehodu Obrežje je z osebnim vozilom pri vstopu v državo čakalna doba več kot 2 uri.

Na mejnem prehodu Petišovci je z osebnim vozilom pri vstopu v državo čakalna doba do ene ure, pri izstopu iz države pa prav tako do ene ure.

Na mejnem prehodu Rogatec je z osebnim vozilom pri vstopu v državo čakalna doba do ene ure.

Na mejnem prehodu Vinica je z osebnim vozilom pri vstopu v državo čakalna doba do ene ure.

Od sobote od 16. ure do ponedeljka do 5. ure bo zaprt priključek Industrijska cona Moste zaradi asfaltiranja na Letališki cesti.

Na primorski avtocesti sta zaradi del na priključku Vrhnika zaprta uvoz proti Kopru ter izvoz iz smeri Kopra, obvoz je preko priključka Logatec.

Na dolenjski avtocesti je zaradi del med Obrežjem in Drnovim promet urejen po polovici avtoceste dvosmerno. Zaprto je tudi počivališče Čatež proti Ljubljani.

Na ljubljanski severni obvoznici je med Bežigradom in Novimi Jaršami zaradi del oviran promet. Zaprta sta izvoz in uvoz Tomačevo iz smeri Kosez proti Zadobrovi.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si