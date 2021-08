Nato namerava podpirati afganistansko vlado, kolikor bo to mogoče

Bruselj, 13. avgusta - Članice zveze Nato so globoko zaskrbljene zaradi nasilja, ki ga povzroča ofenziva talibanov v Afganistanu. "Namen ostaja podpirati afganistansko vlado in varnostne sile, kolikor bo to mogoče," je poudaril generalni sekretar zavezništva Jens Stoltenberg v izjavi po današnjem izrednem sestanku veleposlanikov zaveznic.