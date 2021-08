Daljše čakalne dobe na mejnih prehodih, ponekod tudi več kot šest ur

Ljubljana, 13. avgusta - Na mejnih prehodih s Hrvaško je močno povečan promet. Na vstop v Slovenijo vozniki na mejnem prehodu Gruškovje čakajo več kot šest ur, na Obrežju več kot dve uri, na mejnih prehodih Petišovci in Rogatec pa do eno uro. Za izstop iz države vozniki na mejnih prehodih čakajo do eno uro. Dolg zastoj je še vedno pred predorom Karavanke.