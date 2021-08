Ljubljana, 13. avgusta - Na Ljubljanski borzi so vlagatelji ta teden sklenili za približno 4,32 milijona evrov prometa. Najbolj prometne so bile delnice Krke. Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je na tedenski ravni pridobil 1,12 odstotka in se povzpel na 1189,47 točke.