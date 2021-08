Ljubljana, 13. avgusta - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je po državi promet zaradi nesreč in zastojev na več mestih oviran, zato se velja pozanimati o stanju na cestah, preden se odpravite na pot. Poleg tega je zaradi popoldanske prometne konice promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč.

Zaradi nesreče regionalna cesta Dekani-Bertoki je pri Bertokih zaprta. Obvoz je možen po lokalnih cestah.

Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med razcepom Srmin in Dekani proti Ljubljani.

Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji v dolžini sedem kilometrov. Zaradi zastoja je uvoz Jesenice vzhod, Lipce proti Avstriji zaprt. Voznikom, namenjenim proti Kranjski Gori, se priporoča izvoz Jesenice vzhod, Lipce ali Lesce. Krajši zastoj je tudi na regionalni cesti Jesenice-Hrušica.

Na primorski avtocesti med priključkoma Unec in Brezovica proti Ljubljani, upočasnjen promet, potovalni čas se podaljša za približno 20 minut.

Na severni ljubljanski obvoznici med priključkom Šiška in rondojem Tomačevo je pred delovno zaporo proti Zadobrovi nastal zastoj v dolžini dveh kilometrov, potovalni čas se podaljša za približno 10 minut.

Zaradi nadzora potnikov na avstrijski strani in zastojev občasno zapirajo predor Ljubelj proti Avstriji.

Čakalne dobe so na številnih mejnih prehodih s Hrvaško. Preden se odpravite na pot velja preveriti razmere.

Na mejnem prehodu Gruškovje je z osebnim vozilom ob vstopu v državo čakalna doba več kot dve uri, pri izstopu iz države pa do pol ure.

Na mejnem prehodu Obrežje je z osebnim vozilom ob vstopu v državo čakalna doba dve uri.

Na mejnem prehodu Starod je z osebnim vozilom ob vstopu v državo čakalna doba eno do dve uri.

Na mejnem prehodu Jelšane je z osebnim vozilom ob vstopu v državo čakalna doba do eno uro.

Na mejnem prehodu Metlika je z osebnim vozilom ob vstopu v državo čakalna doba do eno uro, pri izstopu iz države pa do pol ure.

Od sobote od 16. ure do ponedeljka do 5. ure bo zaradi del zaprt priključek Industrijska cona Moste zaradi asfaltiranja na Letališki cesti.

Na primorski avtocesti sta na priključku Vrhnika zaprta uvoz proti Kopru ter izvoz iz smeri Kopra, obvoz je preko priključka Logatec.

Na dolenjski avtocesti je med Obrežjem in Drnovim promet urejen po polovici avtoceste dvosmerno. Zaprto je tudi počivališče Čatež proti Ljubljani.

Na ljubljanski severni obvoznici je med Bežigradom in Novimi Jaršami oviran promet. Zaprta sta izvoz in uvoz Tomačevo iz smeri Kosez proti Zadobrovi.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si