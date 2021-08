Na Ljubljanski borzi danes največ zanimanja za NLB in Krko

Ljubljana, 13. avgusta - Na Ljubljanski borzi, kjer je bilo skupaj za 1,2 milijona evrov prometa, so največ zanimanja požele delnice NLB in Krke. Prve so se ob 472.210 evrov prometa podražile za 2,43 odstotka, povečano zanimanje za NLB pa je pripisati dobremu polletnemu poslovanju banke. Po prometu so bile v ospredju tudi Krkine delnice, ki pa so se pocenile.