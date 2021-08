V Franciji po zaostritvi pravil okrepitev cepljenja proti covidu-19

Pariz, 13. avgusta - Strožja pravila za preprečevanje širjenja novega koronavirusa in napovedana ukinitev brezplačnih testov so v Franciji privedli do okrepitve cepljenja. Vsaj odmerek cepiva proti covidu-19 je prejelo 67 odstotkov prebivalstva, medtem ko je 56 odstotkov v celoti cepljenih, so danes sporočile francoske zdravstvene oblasti.