NIJZ starejše od 50 let kot skupino z večjim tveganjem posebej pozval k cepljenju

Ljubljana, 13. avgusta - Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je zaradi epidemiološke situacije v dogovoru s cepilnimi centri in ministrstvom za zdravje pripravil poziv k cepljenju proti covidu-19 osebam nad 50 let. Kot so zapisali na NIJZ, je zanje še posebej pomembno, da so v čim večji meri zaščiteni, saj gre za skupino z večjim tveganjem za težji potek bolezni.