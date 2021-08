Regionalno razvojni sklad s spremembami pri nekaterih razpisih

Ljubljana, 13. avgusta - Slovenski regionalno razvojni sklad je v današnjem uradnem listu razpisu za dodeljevanje ugodnih posojil za nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč dodal nova roka za oddajo vlog, in sicer 8. november in 6. december. V razpisu za predfinanciranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu je nov rok postavil 10. septembra.