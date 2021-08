Pred 250 leti se je rodil škotski pisatelj Walter Scott

Edinburgh, 15. avgusta - Pred 250 leti se je rodil škotski romanopisec, pesnik in zgodovinar Walter Scott, ki je populariziral zgodovinski roman. Uspeha mu ni prinesel le njegov najbolj znani roman Ivanhoe o dogajanju na Škotskem v 12. stoletju, saj je tudi sicer imel bogato pisateljsko in pesniško kariero. Kljub temu so ga leta pestile finančne težave.