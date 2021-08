Potrdili prvo najdbo virusa rjave grbančavosti plodov paradižnika pri nas

Ljubljana, 13. avgusta - Rezultati laboratorijskih analiz Nacionalnega inštituta za biologijo so pri enem od slovenskih pridelovalcev potrdili navzočnost virusa rjave grbančavosti plodov paradižnika. Inšpekcijska preiskava in odrejanje prvih ukrepov za preprečevanje nadaljnjega širjenja virusa so v teku, so sporočili iz ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.