Veleposlaniki Nata na izrednem sestanku o razmerah v Afganistanu

Bruselj, 13. avgusta - Veleposlaniki zveze Nato naj bi se danes sešli na nujnem sestanku o varnostnih razmerah v Afganistanu, zlasti v luči načrtovanih evakuacij tujih državljanov. Razmere v državi so vse slabše, odkar so talibani po naznanitvi umika ameriške vojske sprožili ofenzivo in zavzeli že pretežen del države. London je bil danes kritičen do odhoda ZDA.