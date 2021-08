V Ljubljani na začetku septembra evropsko prvenstvo do 18 let

Ljubljana, 13. avgusta - Ljubljana bo med 2. in 5. septembrom gostila evropsko prvenstvo v odbojki na mivki do 18 let. Na njem bo nastopilo 64 najboljših evropskih dvojic, med njimi tudi šest slovenskih. Na črnuški mivki bo nastopil tudi aktualni evropski prvak Rok Bračko, so sporočili z Odbojkarske zveze Slovenije (OZS).