Policisti svarijo pred spletnimi goljufijami

Koper, 13. avgusta - Koprski policisti v zadnjih dveh tednih beležijo več spletnih goljufij. Storilci pokličejo oškodovanca in mu pod pretvezo, da so operaterji Microsofta in da mu bodo pomagali odstraniti virus iz računalnika, prenesejo sredstva iz oškodovančeve spletne banke na drug bančni račun. Takšen klic enostavno prekinimo, svetujejo na Policijski upravi Koper.