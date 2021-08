Obrambno ministrstvo ostaja v stiku z afganistanskimi sodelavci, ki so zaprosili za pomoč

Ljubljana, 13. avgusta - Ob zaostrovanju razmer v Afganistanu so na ministrstvu za obrambo danes zagotovili, da ostajajo v rednem stiku s tistimi afganistanskimi sodelavci Slovenske vojske, ki so zaprosili za pomoč. Še vedno preučujejo konkretne možnosti Slovenije za nudenje pomoči, so odgovorili na vprašanje STA.