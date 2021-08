Komisija potrdila lansko poročilo Slovenije o izvajanju programa razvoja podeželja

Ljubljana, 13. avgusta - Evropska komisija je v torek potrdila lanskoletno poročilo Slovenije o izvajanju programa razvoja podeželja 2014-2020, so danes sporočili z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Do konca lanskega leta je bilo odobrenih 977 milijonov evrov in izplačanih 775 milijonov evrov.