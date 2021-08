Sindikat opozoril na pritiske na necepljene zaposlene v gostinstvu in turizmu

Ljubljana, 13. avgusta - Zaradi uvedbe plačljivih testiranj po 23. avgustu je vse več pritiskov na zaposlene v dejavnosti gostinstva in turizma, ki še niso preboleli covida-19 in ki se še niso cepili, so opozorili v Sindikatu delavcev gostinstva in turizma Slovenije. Delodajalce so pozvali, naj ne zavajajo zaposlenih, da si bodo testiranje morali plačevati sami.