Evropske borze uvodoma navzgor

Frankfurt/Pariz/London, 13. avgusta - Vodilne evropske borze so na krilih četrtkovega rekordnega trgovanja na Wall Streetu današnje trgovanje začele z rastjo osrednjih indeksov, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Vlagatelji so si oddahnili ob podatkih, ki so pokazali, da so se cene proizvajalcev v juliju zvišale za en odstotek, kar je več, kot so pričakovali analitiki.