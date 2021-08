Policisti prijeli več tujcev, ki so nezakonito prečkali državno mejo

Novo mesto, 13. avgusta - Policisti so v četrtek prijeli več tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto. Vsem osebam, ki so tujcem nudili pomoč pri nezakonitem prehodu meje in jih nameravali prepeljati v notranjost države, so odvzeli prostost in jim pridržali vozila.