Prva polovica leta za ljubljansko letališče letos še bistveno slabša kot lani

Brnik, 13. avgusta - Na ljubljanskem letališču so v prvi polovici leta našteli 70.000 potnikov, kar je za 64 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani in za 92 odstotkov manj kot ob polletju predkoronskega leta 2019. V zadnjih dveh mesecih beležijo povečano število potnikov, veseli pa so tudi krepitve mreže letalskih povezav. Obetavne so tudi napovedi za zimsko sezono.