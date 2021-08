Kvalifikacije za OP ZDA za zaprtimi vrati, turnir ne

New York, 13. avgusta - Kvalifikacije za zadnji teniški grand slam sezone, odprto prvenstvo ZDA v New Yorku, bodo zaradi varnostnih razlogov potekale za zaprtimi vrati, so na spletni strani turnirja objavili organizatorji. Bo pa prisotnost gledalcev dovoljena na glavnem delu turnirja, ki bo potekal med 30. avgustom in 12. septembrom.