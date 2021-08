V veljavo stopa novela zakona o orožju

Ljubljana, 14. avgusta - Danes začenja veljati novela zakona o orožju. Ta prinaša nekatere novosti za imetnike orožja in orožnih listin pri kategorizaciji orožja, onesposobljenem orožju, zbiranju, posojanju in dajanju orožja v uporabo, omogoča pa tudi legalizacijo orožja. Lastnikom orožja ne bo prinesel dodatnih stroškov, ob neupoštevanju tvegajo do 1500 evrov kazni.