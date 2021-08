Potniki dunajskih tramvajev bi lahko spotoma dostavljali pakete

Dunaj, 13. avgusta - V dunajskem podjetju za javni prevoz Wiener Linien so prišli do ideje, da bi lahko potniki med vožnjo v službo ali šolo spotoma po mestu dostavljali pakete, s čimer bi prihranili 20 odstotkov izpustov ogljikovega dioksida. Ali je ta okolju prijazna ideja izvedljiva, bodo do marca prihodnje leto ugotavljali s posebno raziskavo.