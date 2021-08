V ZDA nosečnicam svetujejo cepljenje proti covidu-19, rizičnim osebam pa poživitveni odmerek

Washington, 13. avgusta - Ameriška uprava za hrano in zdravila (FDA) je v četrtek odobrila poživitveni odmerek cepiva proti covidu-19 družb Pfizer in Moderna za osebe z oslabljenim imunskim sistemom. Že pred tem pa je Center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) priporočil cepljenje tudi nosečnicam in doječim materam, poročajo tuje tiskovne agencije.