Tedenski pregled - Slovenija od 13. do 19. 8.

Ljubljana, 20. avgusta - Kaotične razmere v Afganistanu so zaposlovale zunanje in notranje ministre EU, v ospredju so bila vprašanja evakuacij evropskih državljanov in afganistanskih sodelavcev ter migracij. Šolniki čakajo na jasna navodila za začetek izvajanja šolskega leta v pogojih rastočega števila okužb, z napovedjo interpelacij pa se prebuja politična jesen.