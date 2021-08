Vreme: Povečini sončno

Ljubljana, 13. avgusta - V petek bo povečini sončno. Popoldne ali zvečer lahko predvsem v hribovitem svetu nastanejo posamezne vročinske nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, v notranjosti Primorske do 36 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V soboto bo pretežno jasno, jutranje temperature bodo od 14 do 20, ob morju okoli 22, najvišje dnevne od 29 do 34, na Goriškem do 36 stopinj Celzija.

Opozorilo: Do vključno ponedeljka bo po nižinah sredi dneva in popoldne velika toplotna obremenitev.

Obeti: V nedeljo bo sončno in vroče, popoldne in zvečer bodo posamezne vročinske nevihte. V ponedeljek bo sprva pretežno jasno, popoldne pa se bo od severa oblačnost povečala, začele se bodo pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo širile proti jugu in nadaljevale v noč.

Vremenska slika: Nad zahodno in srednjo Evropo ter Balkanom je območje visokega zračnega tlaka. V višinah priteka nad naše kraje s severozahodnimi vetrovi topel in suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Pretežno jasno bo, na območju Alp lahko popoldne nastane kakšna vročinska nevihta.

Biovremenska napoved: V petek in v soboto bo vpliv vremena na počutje večine ljudi ugoden, le sredi dneva in popoldne bo velika toplotna obremenitev.