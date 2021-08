Maribor, 13. avgusta - Mestna občina Maribor te dni začenja vzdrževalna dela na Čeligijevem stolpu. Gre za 560 let stari obrambni stolp, ki je del nekdanjega mestnega obzidja. S sanacijo bodo objekt rešili pred nadaljnjim propadanjem in ga revitalizirali, so sporočili z občine.