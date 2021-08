Po obilnih padavinah v osrednji Kitajski umrlo 21 ljudi

Peking, 13. avgusta - Po obilnem deževju v kitajski provinci Hubei je umrlo najmanj 21 ljudi, so danes sporočile oblasti. Zaradi močnega deževja iz province poročajo o prekinjeni oskrbi z elektriko, zemeljskih plazovih in uničenih domovih. Evakuirali so skoraj 6000 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.