Policija prosi za informacije o četrtkovi prometni nesreči v okolici Ptuja

Ptuj, 13. avgusta - V bližini nadvoza čez železniško progo med Ptujem in Dornavo se je v četrtek ob 21. uri zgodila prometna nesreča med neznanim vozilom in voznico mopeda. Neznanec je trčil v zadnji del mopeda ter prizadejal telesne poškodbe voznici mopeda in sopotniku, nato pa pobegnil s kraja nesreče, so sporočili s Policijske uprave Maribor.