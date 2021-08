Talibani zavzeli še Kandahar in Laškar Gah

Kabul, 13. avgusta - Talibani so ponoči zavzeli tudi mesti Kandahar in Laškar Gah, prestolnici velikih in strateško pomembnih provinc Kandahar in Helmand na jugu Afganistana, so potrdili predstavniki oblasti v Kabulu. Sledilo naj bi še zavzetje prestolnice province Gor, pred tem pa je padel tudi Herat na zahodu države.