Slovenske rokometašice v zahtevni skupini na SP v Španiji

Ljubljana, 13. avgusta - Slovenska ženska rokometna reprezentanca je na četrtkovem žrebu, ki se je v Castellonu pričel ob 21.30, dobila tekmice v skupinskem delu svetovnega prvenstva v Španiji. Slovenija bo na zaključnem turnirju med 2. in 19. decembrom igrala v zahtevni skupini A, v njej so Francija, Črna gora in Angola.