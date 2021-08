Mladina o pasivnosti slovenske javnosti (13. 8.)

Ljubljana, 13. avgusta - Grega Repovž v komentarju Medtem ko smo čakali piše o tem, da ne glede na napetost političnega ozračja v državi, slovenska javnost zgolj pasivno čaka na volitve in na to, da se bo pojavil nov obraz. Težava pa je tudi, da se malo ljudi, ki zmorejo več znanja, širine in intelekta, odloča za vstop in aktivno sodelovanje v politiki, še piše avtor.