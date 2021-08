Newyorške borze trgovanje zaključile z rekordi

New York, 12. avgusta - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem, pri čemer so indeksi Dow Jones, S&P 500 in Nasdaq dosegli rekordne vrednosti. Vlagatelji so si oddahnili ob podatkih, ki so pokazali, da so se cene proizvajalcev v juliju zvišale za en odstotek, kar je več, kot so pričakovali analitiki, poroča francoska tiskovna agencija AFP.