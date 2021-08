Talibani v Afganistanu zavzeli še tretje največje mesto Herat

Herat, 12. avgusta - Talibani so v siloviti vojaški ofenzivi po strateško pomembnem mestu Gazni v istem dnevu zavzeli še tretje največje mesto v državi Herat, ki so ga oblegali več tednov. V manj kot enem tednu so talibani tako prevzeli nadzor nad 11 glavnimi mesti od skupno 34 afganistanskih pokrajin, poroča francoska tiskovna agencija AFP.