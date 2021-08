Spet v šolo: V primeru pouka na daljavo ne bo večjega povečanja Arnesovega omrežja

Ljubljana, 24. avgusta - Po oceni Arnesa v primeru izobraževanja na daljavo v letošnjem šolskem letu v primerjavi s preteklim šolskim letom ne bo prišlo do večjega povečanja uporabe storitev njihovega omrežja. Kot so pojasnili za STA, so storitve že pred časom izboljšali in pohitrili, tudi z nadgrajevanjem infrastrukture.