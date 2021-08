Poklukar ne razmišlja o umiku novele zakona o zdravstvenem varstvu

Ljubljana, 12. avgusta - Minister za zdravje Janez Poklukar ne razmišlja o umiku predloga novele zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem varstvu, ki spreminja organe upravljanja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), so za STA sporočili z ministrstva. Predlog novele, ki je naletela na več kritik, je bil v javni razpravi do nedelje.