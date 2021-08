Kamniški zavod opozoril na težave pri organizaciji prireditev

Kamnik, 12. avgusta - Zavod za turizem in šport Kamnik je danes opozoril na izzive, s katerimi se zaradi protikoronskih vladnih ukrepov soočajo organizatorji prireditev. Preverjanje pogojev PCT za organizatorje predstavlja visoke stroške, ti pa ogrožajo izvedbo letošnjih Dnevov narodnih noš in oblačilne dediščine, so posvarili.