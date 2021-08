Santa Clara premočna za Olimpijo

Ljubljana, 12. avgusta - Nogometaši ljubljanske Olimpije so na povratni tekmi 3. kroga kvalifikacij za konferenčno ligo izgubili proti Santa Clari z 0:1 (0:0) in se poslovili od evropskih tekmovanj. Portugalci so prvo tekmo dobili z 2:0. V 4. krogu bodo igrali proti Sočiju ali Partizanu.