Mura napredovala v zadnji kvalifikacijski krog evropske lige

Vilnius, 12. avgusta - Nogometaši Mure so na povratni tekmi 3. kroga kvalifikacij za evropsko ligo v gosteh premagali Žalgiris z 1:0 (1:0) in se uvrstili v zadnji krog kvalifikacij, potem ko so na domačem igrišču igrali 0:0. V zadnjem krogu bodo izbranci Anteja Šimundže igrali proti graškemu Sturmu Jona Gorenca Stankovića.