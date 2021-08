SBI TOP pridobil 0,44 odstotka

Ljubljana, 12. avgusta - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes zrasel za 0,44 odstotka na 1188,62 točke. Posredniki so ustvarili za 560.857 evrov prometa, največ z delnicami Krke, katerih tečaj je stagniral. Mejo 100.000 dolarjev prometa so presegle še delnice Save Re, ki so se podražile za 0,36 odstotka.