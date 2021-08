Newyorške borze uvodoma neenotne

New York, 12. avgusta - Newyorške borze so današnje trgovanje začele neenotno. Padci borznih indeksov so nastopili po objavi poročila ministrstva za delo ZDA, da je v tednu do 7. avgusta število novih vlog za nadomestilo za primer brezposelnosti v ZDA padlo 375.000, kar je bilo v skladju s pričakovanji ekonomistov, poročajo tuje tiskovne agencije.