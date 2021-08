Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji je nastal približno sedem kilometrov dolg zastoj. Voznikom namenjenim proti Kranjski Gori se priporoča že izvoz Jesenice vzhod/Lipce. Zastoj je tudi na regionalni cesti Jesenice-Hrušica.

Zaradi kontrole na avstrijski strani predor Ljubelj proti Avstriji občasno zapirajo.

Zastoj je na razcepu Kozarje iz smeri južne in zahodne ljubljanske obvoznice proti Brezovici.

Na severni ljubljanski obvoznici med priključkom Savlje in rondojem Tomačevo pred delovno zaporo proti Zadobrovi je nastal en kilometer in pol dolg zastoj.

Vozniki osebnih vozil čakajo za vstop v državo na mejnih prehodih Gruškovje, Sečovlje in Starod več kot dve uri, na Drgaonji in jelšanah pa do dve uri. Medtem ko za izstop na Gruškovju, Sečovljah, Dragonji in Jelšanah čakajo do pol ure.

Na primorski avtocesti sta na priključku Vrhnika zaprta uvoz proti Kopru ter izvoz iz smeri Kopra, obvoz je preko priključka Logatec.

Na pomurski avtocesti bo do 1. septembra zaprt priključek Vučja vas proti Mariboru.

Na ljubljanski severni obvoznici je med Bežigradom in Novimi Jaršami oviran promet zaradi obnove vozišča. Zaprta sta izvoz in uvoz Tomačevo iz smeri Kosez proti Zadobrovi.

Na dolenjski avtocesti je med Obrežjem in Drnovim promet urejen po polovici avtoceste dvosmerno. Zaprto je tudi počivališče Čatež proti Ljubljani.

Na štajerski avtocesti promet med Celjem vzhod in Dramljami v obe smeri poteka po eni polovici avtoceste.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si