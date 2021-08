Turistična sezona v Piranu julija boljša kot pred epidemijo

Portorož, 12. avgusta - V občini Piran so julija zabeležili več prenočitev kot julija 2019, predvsem na račun boljše zasedenosti zasebnih in drugih manjših nastanitvenih obratov, so sporočil iz Turističnega združenja Portorož. Optimistični so tudi glede prenočitev v avgustu. Visok ostaja tudi delež unovčenih bonov.