Pandemija zvišala stroške podatkovnih varnostnih incidentov

Ljubljana, 15. avgusta - Podatkovni varnostni incidenti so podjetjem, ki so sodelovali v mednarodni raziskavi družbe IBM Security, med marcem 2020 in majem 2021 v povprečju povzročili 4,24 milijona dolarjev stroškov na posamezen incident, so sporočili iz družbe. To je največ v 17-letni zgodovini spremljanja varnostnih incidentov, so opozorili.