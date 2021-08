Swiss Re: V prvem polletju za 77 milijard dolarjev škod

Zürich, 12. avgusta - Katastrofe, ki so posledica delovanja narave ali človeka, so v prvem polletju povzročile za 77 milijard dolarjev škod, je danes sporočila švicarska pozavarovalnica Swiss Re. Med katastrofami, ki so povzročile največ škode, so zimsko neurje v ZDA in junijske nevihte v Nemčiji, Belgiji in drugih državah, poroča francoska tiskovna agencija AFP.